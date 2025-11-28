31 लाख रुपये लौटाए, नहीं चाहिए दहेज, हमें दुल्हन अदिति सिंह को ले जाना?, दूल्हे अवधेश सिंह ने समारोह का सबसे यादगार पल बनाया, वीडियो

Highlights Muzaffarnagar: अदिति के परिवार खासकर नाना सुखपाल सिंह के लिए यह एक भावनात्मक पल था। Muzaffarnagar: अदिति कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पिता की मृत्यु के बाद से नाना के पास रह रही थीं। Muzaffarnagar: अवधेश के प्रति सम्मान दिखाते हुए तालियां बजानी शुरू कर दीं।

Muzaffarnagar:उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने दुल्हन के परिवार की तरफ से दिए गए 31 लाख रुपये लेने से इनकार करके एक मिसाल कायम की। एक हफ्ते पहले अवधेश सिंह (26) और अदिति सिंह (24) की यहां बुढ़ाना तहसील के शाहबुद्दीनपुर गांव में शादी हुई। इस दौरान लड़की वालों ने अवधेश को एक थाल में रखकर 31 लाख रुपये दिए, जिन्हें लेने से उन्होंने इंकार कर दिया। इतनी बड़ी रकम लेने से इनकार करने के बाद अवधेश लोगों की निगाहों में आ गये और दोनों पक्षों ने तालियां बजाकर उनकी तारीफ की।

अदिति के परिवार, खासकर उनके नाना सुखपाल सिंह के लिए यह एक भावनात्मक पल था। अदिति कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पिता की मृत्यु के बाद से नाना के पास रह रही थीं। सुखपाल ने अपनी नातिन की शादी के लिए ये पैसे रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही थाल सामने आई, अवधेश रुक गए। फिर, हाथ जोड़कर और धीरे से झुककर उन्होंने उसे पीछे सरका दिया।

उन्होंने कहा, "मुझे इसे लेने का कोई हक नहीं है। यह उनके (दुल्हन) नानाजी की मेहनत की कमाई है।" अवधेश ने कहा, "हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं।" इसके बाद थोड़ी देर के लिए आंगन में सन्नाटा छा गया लेकिन फिर मेहमानों ने अवधेश के प्रति सम्मान दिखाते हुए तालियां बजानी शुरू कर दीं।

दूल्हे की तरफ से एक बुजुर्ग, ठाकुर नरेंद्र सिंह ने बाद में बताया कि परिवार ने अदिति के रिश्तेदारों को पहले ही बता दिया था कि वे शगुन के तौर पर सिर्फ एक रुपया लेंगे। उन्होंने कहा, "हमें गर्व है कि तब भी, दुल्हन के परिवार ने 31 लाख रुपये का इंतजाम किया और दूल्हे को देने की पेशकश की, लेकिन अवधेश अपनी बात पर अड़े रहे। हमें उन पर गर्व है।" यह पल शादी समारोह का सबसे यादगार पल बन गया। हर कोई दूल्हे की तारीफ करते नहीं थक रहा था।

