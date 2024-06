Watch: रेस्टोरेंट में बेफिक्र होकर खाना खा रहा था शख्स, अचानक चोर ने मारी एंट्री फिर हुआ कुछ ऐसा...

Viral Video: रोजाना चोरी की घटनाएँ होना बहुत आम बात हो गई है अक्सर सार्वजनिक जगह पर जेब कतरे लोगों का कीमती सामान चुरा लेते हैं। शातिर चोर लोगों से जबरन या चालाकी से सामान चुरा कर फरार हो जाते हैं। चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है इसलिए आज-कल चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो जाती है और सभी तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक वाकया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज है जिसे देख लोग हैरान है। दरअसल, एक्स पर शेयर वीडियो जोधपुर राजस्थान का बताया जा रहा है। जहां एक होटल में लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। लोग खाने की टेबल पर खाने में व्यस्त है कि तभी एक चोर वहां आता है।

This boy came quietly and stole a phone very easily inside Restaurant without any fear, Jodhpur RJ

pic.twitter.com/wDVAJZmpjU