VIRAL: चलती थार से पेशाब करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 25, 2025 18:00 IST2025-10-25T18:00:25+5:302025-10-25T18:00:33+5:30

Man Caught Urinating From Moving Thar: गुरुग्राम से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, यहां शख्स चलती थार गाड़ी से पेशाब करने लगा। वायरल वीडियो में शख्स बीच रोड पर चलती हुई गाड़ी का गेट खोलकर पेशाब कर रहा है। शख्स ने सार्वजनिक शिष्टाचार की धज्जियां उड़ाई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है, सोशल मीडिया पर लोगों ने जब ये वीडियो देखी तो लोग इनपर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।

