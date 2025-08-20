Highlights VIDEO: दीवार फांदकर आई मौत, घर के रखवाले को मार डाला, देखें वायरल वीडियो

Watch Leopard Attacked a Dog: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लोग दहशत में हैं, रात के अंधेरे का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दबे पांव तेंदुए एक घर में दीवार फांदकर घुसता है और पलक झपकते ही पालतू कुत्ते पर हमला करके मौत के घाट उतार देता है। तेंदुए के हमले से कुत्ता काफी देर तक तड़पता रहता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम बाबू सालेटोला का बताया जा रहा है, पूरी घटना घर में लगे CCTV में कैद हो गई जिसके बाद लोग डरे हुए हैं।

Watch Leopard Attacked a Pet Dog in Kanker District, killing it see video

