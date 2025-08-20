VIDEO: दीवार फांदकर आई मौत, घर के रखवाले को मार डाला, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 20, 2025 19:40 IST2025-08-20T19:40:30+5:302025-08-20T19:40:30+5:30

Watch Leopard Attacked a Dog: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लोग दहशत में हैं, रात के अंधेरे का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दबे पांव तेंदुए एक घर में दीवार फांदकर घुसता है और पलक झपकते ही पालतू कुत्ते पर हमला करके मौत के घाट उतार देता है।

Watch Leopard Attacked a Pet Dog in Kanker District, killing it see video | VIDEO: दीवार फांदकर आई मौत, घर के रखवाले को मार डाला, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: दीवार फांदकर आई मौत, घर के रखवाले को मार डाला, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: दीवार फांदकर आई मौत, घर के रखवाले को मार डाला, देखें वायरल वीडियो

Watch Leopard Attacked a Dog: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लोग दहशत में हैं, रात के अंधेरे का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दबे पांव तेंदुए एक घर में दीवार फांदकर घुसता है और पलक झपकते ही पालतू कुत्ते पर हमला करके मौत के घाट उतार देता है। तेंदुए के हमले से कुत्ता काफी देर तक तड़पता रहता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। मामला  छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम बाबू सालेटोला का बताया जा रहा है, पूरी घटना घर में लगे CCTV में कैद हो गई जिसके बाद लोग डरे हुए हैं।


English summary :
Watch Leopard Attacked a Pet Dog in Kanker District, killing it see video


Web Title: Watch Leopard Attacked a Pet Dog in Kanker District, killing it see video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoChhattisgarhweirdYoutube VideosInstagramTwitterFacebookवायरल वीडियोछत्तीसगढ़अजब गजबयुट्यूब वीडियोइंस्टाग्रामट्विटरफेसबुक