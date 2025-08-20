VIDEO: दीवार फांदकर आई मौत, घर के रखवाले को मार डाला, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 20, 2025 19:40 IST2025-08-20T19:40:30+5:302025-08-20T19:40:30+5:30
Watch Leopard Attacked a Dog: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लोग दहशत में हैं, रात के अंधेरे का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दबे पांव तेंदुए एक घर में दीवार फांदकर घुसता है और पलक झपकते ही पालतू कुत्ते पर हमला करके मौत के घाट उतार देता है। तेंदुए के हमले से कुत्ता काफी देर तक तड़पता रहता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम बाबू सालेटोला का बताया जा रहा है, पूरी घटना घर में लगे CCTV में कैद हो गई जिसके बाद लोग डरे हुए हैं।
कांकेर जिले में ग्राम जुनवानी में आधी रात को तेंदुवे ने घर में 6 फीट की दीवार को छलांग मारके पालतू कुत्ते को बनाया शिकार।#forestdepartment#leopordattack#wildanimal#kankerdistrict#kanker#chattisgarh#leopordattacksdogpic.twitter.com/7wjkuL3tSC— Jackyahuja15 (@JackyAhuja3) August 20, 2025