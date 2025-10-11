VIRAL: पटना मेट्रो में डांस करती लड़की का वीडियो हुआ वायरल, ठुमके पे ठुमके...

VIRAL: पटना मेट्रो में डांस करती लड़की का वीडियो हुआ वायरल, ठुमके पे ठुमके...
By संदीप दाहिमा | Updated: October 11, 2025
Watch Girl Dance in Patna Metro Train: दिल्ली मेट्रो के बाद अब पटना मेट्रो में भी रील बनाने वाले पहुंचे हैं, सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है इसमें लड़की ठुमके पे ठुमके लगाकर डांस कर रही है। मेट्रो में डांस करती लड़की को लोग बड़ी हैरानी के साथ देख रहे हैं। वहीं आसपास बैठे लोग लड़की की ऐसी हरकत से असहज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो @pravinjain121 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।
बिहार की राजधानी पटना में मैट्रो का उद्घाटन अभी हुआ है— praveen jain 🇮🇳 (@PravinJain121) October 11, 2025
मैट्रो उद्घाटन के साथ दिल्ली मैट्रो की बिमारी भी पटना मैट्रो में पहुंच गई है #Delhimetro#metro#PatnaMetro#patnaprimenewspic.twitter.com/fr6t4y2xCt