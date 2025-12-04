VIDEO: बारात में रसगुल्ले खत्म होने पर चली-कुर्सियां, मारपीट का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: December 4, 2025 13:07 IST2025-12-04T13:05:14+5:302025-12-04T13:07:08+5:30

Bride And Groom Families Fight: बिहार के बोधगया से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां शादी समारोह में रसगुल्ले की कमी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई ऐसा बताया जा रहा है।

Watch Fight Goes Viral after the Wedding Procession Runs out of Rasgullas | VIDEO: बारात में रसगुल्ले खत्म होने पर चली-कुर्सियां, मारपीट का वीडियो वायरल

VIDEO: बारात में रसगुल्ले खत्म होने पर चली-कुर्सियां, मारपीट का वीडियो वायरल

HighlightsVIDEO: बारात में रसगुल्ले खत्म होने पर चली-कुर्सियां, मारपीट का वीडियो वायरल

Bride And Groom Families Fight: बिहार के बोधगया से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां शादी समारोह में रसगुल्ले की कमी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई ऐसा बताया जा रहा है। धक्का-मुक्की के बाद लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करने लगते हैं, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार दुल्हन पक्ष की ओर से दूल्हे पक्ष के खिलाफ दहेज की शिकायत दर्ज कराई गई है।

English summary :
Watch Fight Goes Viral after the Wedding Procession Runs out of Rasgullas


Web Title: Watch Fight Goes Viral after the Wedding Procession Runs out of Rasgullas

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BiharViral Videoweddingबिहारवायरल वीडियोवेडिंग