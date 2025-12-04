Highlights VIDEO: बारात में रसगुल्ले खत्म होने पर चली-कुर्सियां, मारपीट का वीडियो वायरल

Bride And Groom Families Fight: बिहार के बोधगया से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां शादी समारोह में रसगुल्ले की कमी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई ऐसा बताया जा रहा है। धक्का-मुक्की के बाद लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करने लगते हैं, वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार दुल्हन पक्ष की ओर से दूल्हे पक्ष के खिलाफ दहेज की शिकायत दर्ज कराई गई है।

