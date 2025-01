VIDEO: रेलवे ट्रैक के पुल पर बाइक दौड़ाई, मौत के करीब रीलबाज, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

Highlights VIDEO: रेलवे ट्रैक के पुल पर बाइक दौड़ाई, मौत के करीब रीलबाज, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

Boy Drive Bike on the Railway Track Bridge: सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीं रील बनाकर फेमस होने के चक्कर में कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसमें रेलवे ट्रैक के पुल पर एक लड़का तेजी से बाइक दौड़ा रहा है। उसके पीछे भी दो लोग बैठे हुए हैं ऐसे खतरनाक स्टंट के चक्कर में तीनों की जान खतरे में पड़ गई। वीडियो देखकर यूजर्स ने इस लड़के पर कठोर एक्शन की मांग की है।

In this video, the person is seen riding a motorcycle on a railway bridge over a river while making a reel, endangering not only their own life but also the lives of two others. The video appears to be from #Jharkhand



Requesting @RPF_INDIA to take appropriate action.

