केकेआर में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, शाहरुख खान से भिड़े जगतगुरु रामभद्राचार्य?, कहा-‘गद्दार’ हैं एक्टर

नागपुरः धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की आलोचना करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल किया है। आईपीएल 2026 के लिए केकेआर द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने के बारे में पूछने पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने नागपुर में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनका (शाहरुख का) रवैया हमेशा से एक ‘‘गद्दार’’ जैसा रहा है।

उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की और जोर देकर कहा कि भारत सरकार को ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों और उनकी सरकार को यह समझाया जाना चाहिए कि उनका देश हिंदुओं की मदद से अस्तित्व में आया था।

🔴#BREAKING | BJP leader Sangeet Som calls actor Shah Rukh Khan a 'traitor', says "no right to live in India" amid row over Bangladeshi player Mustafizur Rahman';s buy by Shah Rukh Khan pic.twitter.com/MkKiLUzDmI — NDTV (@ndtv) January 1, 2026

