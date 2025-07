VIDEO: घर में निकला 12 फीट लंबा अजगर, मची चीख पुकार, देखें वीडियो

Watch 12 feet long python: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के चांदपुर में लोग दहशत में हैं यहां एक घर में 12 फीट लंबा अजगर मिला है। विशाल अजगर को देखकर घर के लोग डर के मारे चीखने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार घर के पास जंगल और नहर होने की वजह से यहाँ अक्सर सांप और बिच्छू आसपास आ जाते हैं। घर वालों ने अजगर की सूचना वन विभाग टीम को दी और उन्होंने मौके पर आकर अजगर को पकड़ा। फिलहाल इस अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है।

There was a stir in the Chandpur area of Bulandshahr in Uttar Pradesh when a 12-foot-long python was found inside the house. Seeing the python, the people of the house started screaming, and the children got terrified. Due to the presence of forest and canal nearby, snakes,… pic.twitter.com/bgK2EuZNSr