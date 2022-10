2.4 फीट लंबे अजीम मंसूरी निकाह में पीएम मोदी और सीएम योगी को चाहते हैं बुलाना, न्योता देने जाएंगे दिल्ली

Highlights 2.4 फीट लंबे अजीम मंसूरी की सालों की तलाश हुई खत्म, मिली मन पसंद दुल्हनियां मंसूरी ने कहा कि वो चाहते हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी भी उनके निकाह में शिरकत करें निकाह तय होने से पहले मंसूरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दुल्हन तलाशने की गुहार लगा चुके हैं

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले लगभग 2.4 फीट लंबे अजीम मंसूरी आने वाले नवंबर महीने में निकाह करने जा रहा है। अजीम की ख्वाहिश है कि उनके निकाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत रहें।

सालों से अपने लिए दुल्हन की तलाश कर रहे अजीम अपने निकाह को लेकर बेहद खुश हैं क्योंकि बहुत पापड़ बेलने के बाद उन्हें हापुड़ में अपने लिए दुल्हन मिल गई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अजीम मंसूरी ने कहा, "मेरी शादी नवंबर में होगी। मैं अपनी शादी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण पत्र दूंगा। मैं शादी का कार्ड लेकर खुद दिल्ली जाऊंगा और पीएम मोदी को अपने निकाह में आमंत्रित करूंगा।"

Shamli, Uttar Pradesh | I'll be getting married in November. I will be giving invitation cards for my wedding to PM Modi & CM Yogi. I will go to Delhi & will be inviting them, says Azeem Mansoori pic.twitter.com/B0vSyrFMp0