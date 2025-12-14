VIDEO: ट्रेन शौचालय से बाहर निकल रही थी महिला, तभी कटिहार जंक्शन पर अचानक उमड़ी भीड़; फिर हुआ कुछ ऐसा...
By अंजली चौहान | Updated: December 14, 2025 11:12 IST2025-12-14T11:11:17+5:302025-12-14T11:12:41+5:30
Bihar Train Video:यह घटना तब घटी जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, जिसके बाद उसने मदद के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया।
Bihar Train Video: भारतीय रेलवे से सफर कर रही महिला का अनुभव उस वक्त भयावह हो गया जब ट्रेन कटिहार पहुंची। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रेन में अकेले सफर कर रही एक महिला ने अपना अनुभव साझा किया है साथ ही महिला ने खुद बनाया वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में महिला कह रही है कि जब अचानक 30-40 आदमी कोच में घुस गए, जिससे वह असुरक्षित महसूस करने लगी और वॉशरूम में फंस गई। वह अंदर ही रही और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के आने तक वीडियो रिकॉर्ड करती रही।
एक्स पर एक पोस्ट में, उसने बताया कि यह घटना तब हुई जब वह एक तय या रूटीन स्टॉप के दौरान वॉशरूम का इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही वह बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, आदमियों की भीड़ चिल्लाते और एक-दूसरे को धक्का देते हुए कोच में घुस गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो गया।
Today I understood why safety concerns during travel feel so real.— Potato!🚩 (@Avoid_potato) December 10, 2025
I was travelling alone and my train stopped at Katihar Junction(Bihar). Suddenly 30–40 young men rushed into the coach, shouting and pushing each other.
I was in the washroom and couldn’t even step out-people were… pic.twitter.com/2N5KMNgOuh
इसके बाद महिला ने स्थिति की जानकारी देने और मदद मांगने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया। RPF ने तुरंत जवाब दिया, कोच में पहुंची, भीड़ को हटाया और उसे सुरक्षित रूप से उसकी सीट पर लौटने में मदद की।
उसने लिखा, "आज मुझे समझ आया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा की चिंताएं इतनी असली क्यों लगती हैं। मैं अकेले यात्रा कर रही थी, और मेरी ट्रेन कटिहार जंक्शन (बिहार) पर रुकी। अचानक, 30-40 जवान आदमी चिल्लाते और एक-दूसरे को धक्का देते हुए कोच में घुस गए। मैं वॉशरूम में थी और बाहर भी नहीं निकल पाई - लोग दरवाज़े पर भरे हुए थे। मैंने उसे फिर से बंद कर दिया, रेलवे हेल्पलाइन (139) पर कॉल किया, और शुक्र है कि RPF आ गई। उन्होंने रास्ता साफ किया और मुझे सुरक्षित रूप से मेरी सीट पर वापस जाने में मदद की। बहुत डरावना अनुभव था।"
उसके पोस्ट के बाद से अकेले यात्रा करने वालों, खासकर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चिंताओं और कैसे रूटीन स्थितियां जल्दी से खतरनाक हो सकती हैं, इस पर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों ने मदद मांगने में उसकी सूझबूझ की तारीफ की और RPF की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए उनकी सराहना की।
एक यूजर ने लिखा, "भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक मज़ाक है, खासकर उत्तर भारत में। सबसे बुरी बात यह है कि ट्रेनों में बिना टिकट वाले लोग चढ़ जाते हैं और दूसरों के लिए समस्या पैदा करते हैं।"
एक और ने कमेंट किया, "सोचिए अगर आपके पास फोन नहीं होता, तो यह बहुत मुश्किल होता। एक सबक: ऐसी स्थिति में फोन साथ रखें। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी स्थिति में बिना फोन के कितना मुश्किल होगा।"
तीसरे ने कहा, "वह निश्चित रूप से एक बहुत डरावना अनुभव रहा होगा, और आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही थी। ऐसी भीड़भाड़ में अफरा-तफरी महसूस होती है क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं होता, हिलने-डुलने की जगह नहीं होती, और इरादों का पता लगाने का कोई तरीका नहीं होता। जब लोग दरवाज़े पर धक्का दे रहे हों, तो वॉशरूम में फंस जाना।" रेलवे अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है कि कोच के अंदर अचानक इतनी भीड़ क्यों हो गई।