Viral Video: बेंगलुरु की सड़कों पर अजीब हरकतें करती दिखी महिला, जानबूझकर गाड़ियों से टकराई; चालकों के बीच मची अफरा-तफरी

Viral Video: बेंगलुरु की सड़कों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कुछ अजीब दिख रहा है। वायरल वीडियो में भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक महिला नजर आ रही है जो गाड़ियों के बीचोबीच खड़ी है और अचानक कारों से टकरा जा रही है। यह पूरा वीडियो एक शख्स के कार में लगे डैशकैम में कैद हो गया। उसके डैशकैम से लिए गए फुटेज में कैद हुआ कि कैसे एक महिला व्यस्त सड़क के सामने खड़ी थी और जानबूझकर रास्ते में वाहनों को टक्कर मार रही थी।

महिला को उस व्यक्ति की कार पर गिरते हुए देखा गया, जबकि उस व्यक्ति ने उसे देखकर वाहन की गति धीमी कर दी थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा बताया गया कि महिला या तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या 'भूत-प्रेत' से ग्रसित है या फिर वह ड्राइवरों और कार मालिकों से पैसे मांगने के लिए कुछ कर रही थी। कई यूजर्स का कहना है कि महिला पर भूत-प्रेत का कब्जा है इसलिए वह ऐसा कर रही है।

Put a dashcam

You never know when this happens to you.



Especially, when it is a lady. If something happens, people will take her side instantly. pic.twitter.com/H5b2nhUjuF