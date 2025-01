VIDEO: 'तू है कौन साले, दो टके की औकात है तेरी', 7 मिनट देरी से पहुंचने पर महिला ने कैब ड्राइवर को दी गाली, मुंह पर थूका

Highlights महिला कैब ड्राइवर को सात मिनट देरी से आने पर गाली देती हुई सुनाई दे रही है महिला कहती है, कहती है, “तेरी औकात ड्राइवर की है” और “दो टके की औकात है तेरी” 2 मिनट के इस वीडियो में बहस में शामिल किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाया गया है

VIRAL VIDEO: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला कैब ड्राइवर को सात मिनट देरी से आने पर गाली देती हुई सुनाई दे रही है। गुलाबी रंग की पोशाक पहने महिला ड्राइवर पर हिंदी में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहती है, “तेरी औकात ड्राइवर की है” और “दो टके की औकात है तेरी”।

अपनी तीखी टिप्पणी में, महिला यात्री कैब ड्राइवर से यह भी कहती है कि “तू कौन है साला” जब वह अपनी हरकत का बचाव करने की कोशिश करता है। घटना का विवरण जिसके कारण यह तीखी नोकझोंक हुई, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीडियो को एक एक्स अकाउंट - NCMIndia Council For Men Affairs द्वारा शेयर किया गया है।

वीडियो में महिला ने दावा किया कि उसकी 11 बजे की बुकिंग थी। इसके अलावा उसने कहा कि यह अनुचित लगता है कि एक यात्री के रूप में देरी से पहुंचने के लिए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि, ड्राइवर देरी से पहुंचा था और उसे इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वास्तव में गर्म बहस के अंत में, महिला को अपने दो बैग इकट्ठा करते हुए कैन से बाहर निकलते हुए देखा जाता है।

When the passenger is an empowered woman then abuse and harassment is a routine for cab drivers. pic.twitter.com/BZze35vAD2