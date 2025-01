Viral Video: प्रयागराज जा रही स्पेशल ट्रेन पर पथराव, दरवाजा न खुलने से नाराज यात्रियों ने तोड़ी खिड़कियां

Viral Video: झांसी से प्रयागराज जा रही एक स्पेशल ट्रेन में अचानक पथराव से यात्री दहशत में आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री ही उस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि प्रयागराज जा रही ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई लेकिन उसके गेट नहीं खुले जिससे चढ़ने वाले यात्रियों ने दरवाजे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।

यह घटना तब हुई जब प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों का एक समूह ट्रेन में चढ़ने में असमर्थ था और उग्र हो गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में हमलावरों को ट्रेन पर पत्थर फेंकते और उसकी खिड़कियां तोड़ते हुए दिखाया गया है, जबकि भयभीत यात्री डर के मारे चीख रहे थे।

Vandalism and stone pelting in Maha Kumbh Special train going from Jhansi to Prayagraj. Live video surfaced. The reason for this is not known yet. pic.twitter.com/MizAwOaxJw