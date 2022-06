देखें वीडियो: प्रिंसिपल ने महिला टीचर को जूते से कर दी पिटाई तो शिक्षामित्र ने भी किया पलटवार, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई

Highlights लखीमपुर खीरी में एक प्रिंसिपल द्वारा महिला टीचर को जूते से पीटने का मामला सामने आया है। इस एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना के बाद आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा महिला टीचर को जूते से पीटने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि उनके स्कूल में सही समय पर आने के बाद भी वह उन्हें हर रोज गैरहाजिर कर देते थे। बताया जा रहा शुक्रवार को इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया था जिसके बाद यह घटना घटी है।

वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया था जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था जो अब जाकर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई भी हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटना लखीमपुर के सदर ब्लॉक में स्थित महंगूखेड़ा प्राथमिक स्कूल की है।

अमरउजाला की एक खबर के मुताबिक, स्कूल के प्रिंसिपल अजीत कुमार और महिला शिक्षामित्र सीमा देवी के बीड स्कूल हाजरी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, महिला शिक्षामित्र ने बताया कि प्रिंसिपल पिछले दो साल से उनके टाइम पर स्कूल आने के बावजूद वे उन्हें गैरहाजिर कर देते है।

उसने बताया कि गुरूवार को भी वह स्कूल सही समय पर आई थी और रजिस्टर नहीं मिलने के कारण वह बच्चों को पढ़ाने लगी। बाद में महिला शिक्षामित्र ने देखा की वे आज भी गैरहाजिर हो गई है और वे इसके बारे में प्रिंसिपल से पूछी थी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस पर जानकारी लेने पर दोनों के बीच में विवाद हो गया जिसके बाद यह घटना घटी है।

#WATCH | Principal of a government school in Uttar Pradesh's Lakhimpur thrashed a female teacher with shoes



(Source: Viral video) pic.twitter.com/hCRiMuVsgV