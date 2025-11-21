WATCH: शामली के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का ड्यूटी रूम में 'मंगेतर' के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल

By रुस्तम राणा | Updated: November 21, 2025 14:12 IST2025-11-21T14:12:59+5:302025-11-21T14:12:59+5:30

वीडियो में, डॉक्टर के साथ एक महिला भी डांस करती दिख रही है, जिसका नाम अफकार सिद्दीकी है।

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर तब विवादों में आ गए जब उनका ड्यूटी रूम के अंदर डांस करने का एक कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया। वीडियो में, डॉक्टर के साथ एक महिला भी डांस करती दिख रही है, जिसका नाम अफकार सिद्दीकी है।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वीडियो में दिख रही महिला उनकी मंगेतर थी। क्लिप में, कपल को अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह स्टारर बॉलीवुड फिल्म बैंड बाजा बारात के गाने “दम दम मस्त है…” पर डांस करते देखा जा सकता है।

वीडियो में सिद्दीकी ने सफेद रंग की बनियान और काले रंग की ट्रैक पैंट पहनी हुई है। खबर है कि यह वीडियो कांधला में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) के ऊपर वाले फ्लोर पर शूट किया गया था। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) ने डॉक्टर को नोटिस भेजा और घटना पर सफाई मांगी।

बताया जा रहा है कि डॉक्टर काफी समय से CHC में काम कर रहे थे। मामले की डिटेल में जांच शुरू कर दी गई है। पिछले साल अप्रैल में, सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया था जिसमें डॉक्टर और स्टाफ उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक सरकारी अस्पताल के अंदर ढोल की थाप पर ज़ोर-ज़ोर से नाचते हुए देखे जा सकते थे। 

यह घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दिखाया गया कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मरीज़ों को अकेला छोड़कर अंदर नाच रहे थे।

