VIDEO: बेकाबू हाथी का आतंक, कार को उठाकर पटका, बस को मारी टक्कर, देखें वायरल वीडियो

Viral Video of Elephant: बिहार के छपरा से एक वायरल वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में हाथी के गुस्से से लोग अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 8 सेकंड के वीडियो में हाथी बीच सड़क पर सफेद रंग की कार को उठाकर पटक-पटक कर तोड़ डालता है। इसके बाद हाथी बस को टक्कर मारता है और पलटने की कोशिश करता है, हाथी पर बैठा महावत उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है।

छपरा में एक हाथी बेकाबू हो उठा। जिसके बाद उसने जमकर उत्पात मचाया. #Bihar#Chapra#elephant#viral#IndiaNewspic.twitter.com/77dPIcCvaU — India News (@NetworkItv) October 12, 2024

जैसे ही हाथी सड़क पर मौजूद लोगों की भीड़ की तरफ दौड़ता है, लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @gharkekalesh नाम के यूजर ने शेयर किया है।

WATCH: A viral video on social media shows an #elephant's wild rampage, attacking a car and a bus on a busy road in #Bihar's Saran. pic.twitter.com/Y3c8zuUtJM — The Federal (@TheFederal_News) October 14, 2024

pic.twitter.com/mRs5JYLEvL — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 14, 2024

