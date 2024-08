Viral Video: पटना एयरपोर्ट पर सांप और नेवलों के बीच हुई भयंकर लड़ाई, कोबरा को घेर कर किया हमला, सामने आया वीडियो

Highlights नेवले और साँप सदियों से प्राकृतिक दुश्मन रहे हैं सांप और नेवले की लड़ाई को दुनिया की सबसे भयंकर लड़ाईयों में से एक माना जाता है पटना एयरपोर्ट पर सांप और नेवलों के बीच हुई भयंकर लड़ाई

Viral Video: सांप और नेवले की लड़ाई को दुनिया की सबसे भयंकर लड़ाईयों में से एक माना जाता है। इनकी दुश्मनी की भी मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि अगर सांप और नेवला एक दूसरे के सामने आ गए तो फिर कोई एक ही बचेगा। सांप और नेवले की लड़ाई देखने के लिए भी लोग बहुज उत्सुक रहते हैं। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हाल ही में बिहार के पटना एयरपोर्ट पर एक सांप और तीन नेवलों के बीच भीषण लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर एक कोबरा सांप को देखते ही तीन नेवले उस पर झपट गए। साझा किए गए इस वीडियो की प्रामाणिकता की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये घटना पटना एयरपोर्ट ते रनवे पर ही हुई।

🛫 Wild Encounter at Patna Airport! 🐍



A mongoose and king cobra locked in an intense battle, showcasing nature's raw power right at the airport. Witnessed by stunned onlookers!