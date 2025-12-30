Highlights रील के चक्कर में मौत को दी खुली चुनौती, चलती ट्रेन के नीचे लेटा युवक, देखें वीडियो

मऊ जिले में सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में एक युवक ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। युवक ने चलती ट्रेन के नीचे लेटकर ऐसा खतरनाक स्टंट किया, जिसे देखकर हर कोई सिहर गया। इस पूरी हरकत को उसने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रील बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम अजय राजभर है। उसने रेलवे ट्रैक के बीच लेटकर ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार किया। कुछ ही पलों में तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई। गनीमत रही कि युवक सुरक्षित बच गया, लेकिन यह स्टंट किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। बताया जा रहा है कि अजय किसी फिल्मी सीन से प्रभावित था। रील के आखिर में उसने लोगों को ऐसे खतरनाक स्टंट न करने की सलाह भी दी, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। अजय राजभर मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुसरदह गांव का रहने वाला है और मजदूरी करता है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवक को रेलवे ट्रैक पर जानलेवा स्टंट करने के आरोप में पकड़ा गया है। उसे आगे से ऐसी हरकत न करने की सख्त हिदायत देते हुए 6 महीने के लिए पाबंद किया गया है।

