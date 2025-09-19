VIDEO: जोमैटो एजेंट से खाना लाने में हुई देरी, कस्टमर ने कुर्सी से किया हमला; बेंगलुरु पुलिस ने लिया एक्शन

By अंजली चौहान | Updated: September 19, 2025 13:36 IST2025-09-19T13:34:59+5:302025-09-19T13:36:26+5:30

Bengaluru: बेंगलुरु में एक ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट पर दो लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। रविवार को हुई यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

video Zomato agent delays delivery of food customer attacks customer with chair Bengaluru police take action | VIDEO: जोमैटो एजेंट से खाना लाने में हुई देरी, कस्टमर ने कुर्सी से किया हमला; बेंगलुरु पुलिस ने लिया एक्शन

VIDEO: जोमैटो एजेंट से खाना लाने में हुई देरी, कस्टमर ने कुर्सी से किया हमला; बेंगलुरु पुलिस ने लिया एक्शन

Bengaluru: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग जोमैटो एजेंट पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि सरेआम शख्स पर हमला हो रहा है लेकिन उसे बचाने के लिए लोग आगे नहीं आते। 

वायरल वीडियो के अनुसार, 14 सितंबर को एक ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट पर दो लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। यह कथित हमला शोभा थिएटर के पास हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने डिलीवरी एजेंट की पिटाई इसलिए की क्योंकि वह खाने का ऑर्डर देने में देरी से पहुँचा था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और जल्द ही वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट मौके पर पहुँचा, तो आरोपियों ने उससे पूछताछ की। जल्द ही, बहस बढ़ गई और आरोपियों ने डिलीवरी एजेंसी की पिटाई शुरू कर दी।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आरोपी ने पीड़ित के सिर पर प्लास्टिक के डिब्बे से वार किया, जबकि दूसरे आरोपी ने उसे कुर्सी से पीटा। क्लिप में यह भी दिखाया गया है कि उनमें से एक ने डिलीवरी एजेंट की बाइक पर चढ़ने की भी कोशिश की।

हल्के रंग की टी-शर्ट पहने एक आरोपी नशे में लग रहा था क्योंकि वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। हालाँकि, इस मामले में कोई आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

पिछले महीने, हैदराबाद में लगातार बारिश के बीच एक ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट एक खुले नाले में गिर गया। यह घटना टीकेआर कमान इलाके के पास हुई। 

डिलीवरी मैन सैयद फरहान ने दावा किया कि इस घटना में उसका फ़ोन और बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन ने कथित तौर पर कंपनी से फरहान को हुए नुकसान की ज़िम्मेदारी लेने की मांग की है।

Web Title: video Zomato agent delays delivery of food customer attacks customer with chair Bengaluru police take action

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ZomatoViral VideoBengaluruBengaluru Policeजोमैटोवायरल वीडियोबेंगलुरु