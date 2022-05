Video: McDonalds के आउटलेट में मिली तैरती हुई मरी छिपकली, आरोप 4 घंटे बाद भी स्टोर मैनेजर ने नहीं लिया कोई एक्शन, एएमसी ने की बड़ी कार्रवाई

Highlights अहमदाबाद के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में छिपकली मिलने की बात सामने आई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखने को मिला है कि कोल्ड ड्रिंक में एक छिपकली तैर रही है।

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में एक शख्स को कोल्ड ड्रिंक पीते समय उसे ठंडे में छिपकली दिखाई दी है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना तब घटी जब भार्गव जोशी नामक एक शख्स के कोल्ड ड्रिंक में छिपकली तैरती हुई नजर आई। कोल्ड ड्रिंक में छिपकली देखने के बाद जोशी ने इसकी शिकायत आउलेट मैनेजर से की थी, लेकिन उनका कहना है कि मैनेजर ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पैसे रिफंड लेने की बात कही थी। इसके बाद जोशी ने कोल्ड ड्रिंक में तैर रहे छिपकली का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने शनिवार को उस आउटलेट को सील कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना अहमदाबाद शहर के साइंस सिटी रोड पर मौजूद एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का है। बताया जा रहा है शनिवार को यहां पीड़ित भार्गव जोशी अपने दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड्स के इस आउटलेट पर आए थे। आर्डर देने के बाद उन लोगों ने जब बर्गर को खाना शुरू किया तो उन्हें शेक करने पर बर्गर के साथ मिले कोल्ड ड्रिंक में एक छिपकली दिखाई मिली। कोल्ड ड्रिंक में छिपकली को देखकर वे लोग घबरा गए और इसकी शिकायत आउटलेट मैनेजर से की। उनका कहना है कि मैनेजर ने उनके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रिफंड लेने को कहा था। इसके बाद उन लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।

मामले में भार्गव जोशी और उनके दोस्तों का आरोप है कि आउलेट में चार घंटे बैठे रहने के बावजूद भी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट के तरफ से उनकी कोई शिकयात नहीं दर्ज की गई थी और न ही कोई कार्रवाई हुई थी। वही इस घटना के बाद एएमसी ने मामले की जांच कर आउटलेट को सील कर दिया है। एएमसी के अधिकारियों ने कोल्ड ड्रिंक के सैंपल को लेकर उसे जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजा है। अपनी कार्रवाई पर बोलते हुए एएमसी के अधिकारियों ने कहा कि इस आउटलेट को "बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए" सील किया जा रहा है।

Here is video of this incidents happens with me...@McDonaldspic.twitter.com/UiUsaqjVn0