VIDEO: हरियाणा रोडवेज बस से बाइक की टक्कर, हवा में उछले सवार; खौफनाक मंजर देख उड़े होश

By अंजली चौहान | Updated: November 29, 2025 10:31 IST2025-11-29T10:29:23+5:302025-11-29T10:31:02+5:30

Haryana Road Accident: एक चौंकाने वाली घटना में, हरियाणा रोडवेज की एक बस ने एक चौराहे पर एक बाइक को टक्कर मार दी। यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में हरियाणा रोडवेज की एक बस मुख्य सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही है, तभी एक बाइक बिना ध्यान दिए सड़क पार करने की कोशिश करती है।

Haryana Road Accident: हरियाणा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक रोडवेज़ बस ने एक चौराहे पर बाइक को टक्कर मार दी। यह घटना CCTV में कैद हो गई और वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दुर्घटना कहाँ हुई, यह ठीक से पता नहीं है।

वीडियो में हरियाणा रोडवेज़ की एक बस मेन रोड पर चलती हुई दिख रही है, तभी एक बाइक ने गाड़ी को देखे बिना सड़क पार करने की कोशिश की। यह घटना 18 नवंबर को दोपहर करीब 1:20 बजे हुई।

क्लिप में देखा जा सकता है कि टक्कर से कुछ देर पहले बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए थे। हालाँकि, गाड़ी की रफ़्तार के कारण, वह बाइक से टकरा गई।

टकराव के बाद, बाइक पर सवार कपल हवा में उछल गए। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही दुर्घटना के बाद बस रुकी, कंडक्टर और दूसरे यात्री नीचे उतरे और घायल कपल की ओर दौड़े।

ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार, टक्कर में कपल बच गया। यह साफ़ नहीं है कि बस के ड्राइवर के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई थी या नहीं। पुलिस ने अभी तक वायरल वीडियो पर कोई जवाब नहीं दिया है।

कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने दावा किया कि बस तेज़ स्पीड में थी, जबकि दूसरों ने बताया कि यह सवार की गलती थी।

इस घटना ने देश में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

राजस्थान में ओवरटेक करते समय स्कॉर्पियो पलटी

राजस्थान के बीकानेर से एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ गुरुवार को एक तेज़ रफ़्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय कई बार पलटी और पलटी। यह घटना CCTV में कैद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा कार के ड्राइवर के कंट्रोल खोने के बाद हुआ। वीडियो में पीछे से एक तेज़ रफ़्तार सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो आती दिख रही है और एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में, यह पलटी और चार बार पलटी।

