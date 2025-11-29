VIDEO: हरियाणा रोडवेज बस से बाइक की टक्कर, हवा में उछले सवार; खौफनाक मंजर देख उड़े होश

Haryana Road Accident: हरियाणा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक रोडवेज़ बस ने एक चौराहे पर बाइक को टक्कर मार दी। यह घटना CCTV में कैद हो गई और वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दुर्घटना कहाँ हुई, यह ठीक से पता नहीं है।

वीडियो में हरियाणा रोडवेज़ की एक बस मेन रोड पर चलती हुई दिख रही है, तभी एक बाइक ने गाड़ी को देखे बिना सड़क पार करने की कोशिश की। यह घटना 18 नवंबर को दोपहर करीब 1:20 बजे हुई।

क्लिप में देखा जा सकता है कि टक्कर से कुछ देर पहले बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए थे। हालाँकि, गाड़ी की रफ़्तार के कारण, वह बाइक से टकरा गई।

टकराव के बाद, बाइक पर सवार कपल हवा में उछल गए। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही दुर्घटना के बाद बस रुकी, कंडक्टर और दूसरे यात्री नीचे उतरे और घायल कपल की ओर दौड़े।

ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार, टक्कर में कपल बच गया। यह साफ़ नहीं है कि बस के ड्राइवर के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई थी या नहीं। पुलिस ने अभी तक वायरल वीडियो पर कोई जवाब नहीं दिया है।

कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने दावा किया कि बस तेज़ स्पीड में थी, जबकि दूसरों ने बताया कि यह सवार की गलती थी।

इस घटना ने देश में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

