VIDEO: मुंबई में एयर इंडिया के वॉक-इन इंटरव्यू में पहुंची लाखों की भीड़, अव्यवस्था से बनी भगदड़ जैसी स्थिति

नई दिल्ली:मुंबई के कालीना ने मंगलवार को एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए नौकरी चाहने वालों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे वहां पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर इस दौरान एक वीडियो वायरल हो गया कि एक साक्षात्कार के लिए इतनी भीड़, जिससे कई लोग मौके पर फंस गए। कुछ लोगों को केंद्र तक जल्दी पहुंचने के लिए वाहनों और पेड़ों पर चढ़ते भी देखा गया।

भीड़ के बीच, भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए अधिकारियों को भी हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉइज गिल्ड के महासचिव जॉर्ज अब्राम के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया कुप्रबंधित थी।

एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज ने अप्रेंटिस, जिसमें एक व्यक्ति जो विभिन्न मरम्मत और रखरखाव कार्य करता है, और उपयोगिता एजेंटों के पद के लिए 2,216 रिक्तियों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू शुरू किए थे।

28 जून को जारी एक अधिसूचना में, कंपनी ने कहा, "एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (एआईएएसएल) अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा रिक्तियों को भरना चाहती है और आने वाली रिक्तियों के लिए प्रतीक्षा सूची बनाए रखना चाहती है।"

This is Mumbai's Kalina, where a massive crowd of job seekers emerged as the Air India Airport Services Ltd announced walk-in interviews.



The situation soon went out of control and the candidates were asked to leave their CVs and vacate the area.#Mumbai#AIAirportServicespic.twitter.com/vZoLDf40iz