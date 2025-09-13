VIDEO: कोर्ट परिसर में पति-पत्नी में चली चप्पलें, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 13, 2025 14:05 IST2025-09-13T14:04:57+5:302025-09-13T14:05:09+5:30

Husband and wife Fight Viral video: उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक शख्स पर चप्पलों से हमला करती है जिसके जवाब में शख्स थी उसे चप्पल से मारता है।

VIDEO: Husband and wife threw slippers at each other in the court premises, watch the viral video | VIDEO: कोर्ट परिसर में पति-पत्नी में चली चप्पलें, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: कोर्ट परिसर में पति-पत्नी में चली चप्पलें, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: कोर्ट परिसर में पति-पत्नी में चली चप्पलें, देखें वायरल वीडियो

Husband and wife Fight Viral video: उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक शख्स पर चप्पलों से हमला करती है जिसके जवाब में शख्स थी उसे चप्पल से मारता है। दोनों पति पत्नी बताए जा रह हैं, बता दें कोर्ट से बाहर निकलने पर बीवी को शौहर ने तीन तलाक दे दिया। जिससे गुस्सा होकर बीवी ने चप्पल से पति की पिटाई कर डाली, दोनों की लड़ाई देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।


Web Title: VIDEO: Husband and wife threw slippers at each other in the court premises, watch the viral video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral Videoweirduttar pradeshवायरल वीडियोअजब गजबउत्तर प्रदेश