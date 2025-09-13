VIDEO: कोर्ट परिसर में पति-पत्नी में चली चप्पलें, देखें वायरल वीडियो
Husband and wife Fight Viral video: उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक शख्स पर चप्पलों से हमला करती है जिसके जवाब में शख्स थी उसे चप्पल से मारता है।
Husband and wife Fight Viral video: उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक शख्स पर चप्पलों से हमला करती है जिसके जवाब में शख्स थी उसे चप्पल से मारता है। दोनों पति पत्नी बताए जा रह हैं, बता दें कोर्ट से बाहर निकलने पर बीवी को शौहर ने तीन तलाक दे दिया। जिससे गुस्सा होकर बीवी ने चप्पल से पति की पिटाई कर डाली, दोनों की लड़ाई देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।