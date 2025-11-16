Video: होटल मालिक ने स्टाफ के सामने नंगा कर मैनेजर को रॉड से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 16, 2025 17:46 IST2025-11-16T17:46:42+5:302025-11-16T17:46:47+5:30

वायरल क्लिप में मैनेजर को नग्न कर मारपीट करते हुए और होटल के मालिक द्वारा अन्य कर्मचारियों के सामने दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया है।

Video: होटल मालिक ने स्टाफ के सामने नंगा कर मैनेजर को रॉड से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: महाराष्ट्र से सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोलापुर के होटल 7777 का मालिक अपने मैनेजर के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल क्लिप में मैनेजर को नग्न कर मारपीट करते हुए और होटल के मालिक द्वारा अन्य कर्मचारियों के सामने दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। कहा जाता है कि यह घटना सोलापुर के माधा तालुका के टेंभूर्णी गांव में स्थित होटल 7777 में हुई थी। 

बताया गया है कि होटल के मालिक लखन हरिदास माने ने कथित तौर पर अपने मैनेजर को नग्न कर दिया और बाद में होटल परिसर के अंदर एक धातु के पाइप से उस पर हमला किया। विचलित करने वाले वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि मैनेजर विनती कर रहा है क्योंकि होटल 7777 का मालिक उसके साथ मारपीट करना जारी रखता है। घटना सामने आने के बाद माने को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि वीडियो चार महीने पुराना है।


टॅग्स :Viral Videosolapur-pcवायरल वीडियोसोलापुर