दे लात और थप्पड़ की बारिश, iPhone 17 की बिक्री शुरू होते ही मुंबई Apple स्टोर पर मारपीट, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 19, 2025 12:32 IST2025-09-19T12:30:59+5:302025-09-19T12:32:18+5:30
शीशे से बने एप्पल स्टोर के बाहर दर्जनों लोग एक भरे हुए डिब्बे में सार्डिन की तरह ठूँसे हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर कोई एक-दूसरे को थप्पड़ और मार रहा है।
मुंबईः आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह यहां एप्पल स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार सुबह मुंबई के बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एप्पल स्टोर में नए आईफोन 17 के नए वेरिएंट खरीदने के लिए खरीदारों और तकनीक प्रेमियों के बीच मारपीट हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, शीशे से बने एप्पल स्टोर के बाहर दर्जनों लोग एक भरे हुए डिब्बे में सार्डिन की तरह ठूँसे हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर कोई एक-दूसरे को थप्पड़ और मार रहा है।
VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi
वीडियो में लाल शर्ट पहने एक व्यक्ति को वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी झड़प स्थल से घसीटते हुए भी दिखाया गया है। वह एक व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा उसे घसीटकर ले जाता है। वीडियो में, सफेद शर्ट पहने एक अन्य खरीदार हस्तक्षेप करता है और हमलावर को रोके रखते हुए गार्ड का हालचाल पूछता है। सुरक्षा गार्ड अपनी लाठी उठाए हुए दिखाई देता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता।
आईफोन 17 खरीदने के लिए बेंगलुरु में सुबह ग्राहकों की उमड़ी भीड़
जोश से भरे ग्राहक 'मॉल ऑफ एशिया' में हाल में खुले एप्पल हेब्बल स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए और नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे। आईफोन 17 खरीदने वाले एक ग्राहक मोहम्मद सुहैल ने पीटीआई वीडियोज को बताया, ''बेंगलुरु में स्टोर होना अच्छा लगा।''
उन्होंने कहा, ''हम बहुत उत्साहित हैं। सेवा बहुत अच्छी है... मैं पिछले कुछ सालों से शुरुआती खरीदार रहा हूं। हम पिछले हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं। हमने चार फोन बुक किए हैं, और यह मॉडल पिछले तीन मॉडलों की तुलना में बेहतर है।'' एप्पल ने दो सितंबर को बेंगलुरु में अपना पहला खुदरा स्टोर खोला था। यह स्टोर दक्षिण भारत में कंपनी का पहला और देश में तीसरा आउटलेट था।