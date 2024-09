Video: 'ओए...ओए....', रोकते पुलिसकर्मी, इतनी देर में ₹ 50 लाख की जब्त शराब की हो गई लूट

Highlights आंध्र प्रदेश की राजधानी से एक वीडियो सामने आ रहा है जहां, लाखों की जब्त शराब की लूट हो गई हालांकि, लोगों को पुलिस रोकती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से एक वीडियो सामने आ रहा है। जहां, पुलिसकर्मी ने अचानक से शराब की बोतलों को नष्ट करने का अभियान चलाया। इतनी देर में कुछ लोग आएं और हायतौबा करते हुए एक-एक कर शराब इकट्ठा करने लगे। फिर क्या था इतनी देर में पुलिसकर्मियों ने कहा, "ओए...ओए...ओए..." और पुलिसकर्मी शहद की मधुमक्खियों की तरह शहद की मक्खियों की तरह चिपके लोगों को चिल्लाते रहे हैं। लेकिन, किसी ने एक ना सुनी और जमीन पर नष्ट करने के लिए रखी शराब की बोतलों को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जो आज आंध्र प्रदेश से सामने आया।

आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से एक खबर सामने आ रही है, जहां 50 लाख रुपए की जब्त शराब की लूट हो गई। हालांकि, पुलिस करने जा रही थी नष्ट, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और मौके को देखते हुए सभी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया।

यह घटना, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, प्रदेश की राजधानी अमरावती से लगभग 40 किमी दूर गुंटूर से सामने आई थी। पुलिस एक डंपिंग यार्ड में ₹ 50 लाख मूल्य की जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया में थी, जब अचानक भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया।

Cops Try To Destroy Liquor Bottles With Bulldozer, Locals Steal Them

The incident, the video of which is now in wide circulation, was reported on Monday from Guntur, nearly 40 km from state capital Amaravati. pic.twitter.com/6YUoPLckO6