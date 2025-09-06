VIDEO: Amity के स्टूडेंट्स ने क्लासमेट को कार में बंद कर जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल होते ही मां-बाप के उड़े होश; FIR दर्ज

By अंजली चौहान | Updated: September 6, 2025 14:29 IST

Viral Video: हमले के पीछे का कारण तत्काल पता नहीं चल सका है तथा रिपोर्ट लिखे जाने तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई बयान भी नहीं आया है।

Viral Video: लखनऊ स्थित एमिटी विश्वविद्यालय के परिसर में एक छात्र को कार में बंद करने मारपीट करने का मामला सामने आया है। जहां छात्र को कार के अंदर उसके सहपाठियों के एक समूह ने कथित तौर पर "50 से 60 बार" थप्पड़ मारे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यह घटना 26 अगस्त को विश्वविद्यालय की पार्किंग में हुई, जब पीड़ित, जिसकी पहचान शिखर मुकेश केसरवानी के रूप में हुई, अपने दोस्त की गाड़ी से परिसर पहुँचा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित के पिता ने आयुष यादव, जाह्नवी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला जैसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

रिपोर्ट के अनुसार, शिखर के पिता ने कहा कि इस घटना से उनके बेटे, जो बीए एलएलबी का छात्र है, को गहरा सदमा पहुँचा है और वह अब कॉलेज नहीं जाना चाहता।

अधिक जानकारी देते हुए, पिता ने कहा कि जब शिखर पार्किंग में पहुँचा तो आरोपी छात्रों ने उस पर हमला कर दिया और उससे कहा कि उन्हें उससे बात करनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे गाड़ी में सवार हो गए और कथित तौर पर उसे धमकाया और गालियाँ दीं।

खबरों के अनुसार, पिता ने बताया, "11 अगस्त को मेरे बेटे की लिगामेंट सर्जरी हुई थी। वह लाठी के सहारे चल रहा था। जाह्नवी मिश्रा और आयुष यादव ने मेरे बेटे को कम से कम 50 से 60 बार थप्पड़ मारे और मुझे और मेरे माता-पिता को गालियाँ भी दीं। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी भी दी।"

पिता ने आगे कहा, "इस दौरान, विवेक सिंह और मिलय बनर्जी ने मारपीट की रिकॉर्डिंग की और वीडियो को पूरे कैंपस में प्रसारित कर दिया। उन्होंने मेरे बेटे का फ़ोन भी तोड़ दिया। जब मैं कॉलेज गया, तो उन्होंने मुझे धमकाया और कहा कि मैं दोबारा कभी कॉलेज न आऊँ। उन्होंने मुझे भी इसी तरह से हमला करने की धमकी दी।"

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में आगे की सीट पर खड़ी एक छात्रा छात्र के बाएँ गाल पर थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है और उसे अपना हाथ काबू में रखने का आदेश भी दे रही है। "हाथ नीचे करो" (अपना हाथ नीचे करो), उसने छात्र से कहा।

शिखर के दाहिनी ओर बैठा एक छात्र उसके दाहिने गाल पर मुक्का मारता है जब वह खुद को हाथों से बचाने की कोशिश करता है। छात्रा शिखर से कहती है, "क्या बोला था तुमने? चरित्र? चरित्र?" उसने फिर से उस पर हमला किया। एक छात्र ने हमला जारी रखते हुए कहा, "चरित्र का बोला था। हाथ नीचे कर। तुम जाह्नवी और सौम्या के बारे में बात करोगे?"

