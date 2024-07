VIDEO: गलती से नॉनवेज खाना परोसने पर बुजुर्ग ने वंदे भारत के वेटर को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली: क्या आप शाकाहारी हैं? अगर हाँ, तो अगर कोई आपको “गलती से” मांसाहारी खाना परोस दे और आपको खाना खाने के बाद ही इसका एहसास हो तो आप किस हद तक जा सकते हैं? पिछले हफ़्ते हावड़ा से रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में भी ऐसी ही घटना हुई। गुस्साए बुज़ुर्ग यात्री ने उस वेटर को थप्पड़ मार दिया जिसने यात्रा के दौरान “गलती से” उसे मांसाहारी खाना परोस दिया था। वेटर और बुज़ुर्ग यात्री के बीच हुई कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सह-यात्री कुणाल वर्मा ने 26 जुलाई को पूरी घटना रिकॉर्ड की और एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए पूरी घटना बताई।

वर्मा ने अपने वीडियो कैप्शन में कहा कि एक बुजुर्ग यात्री ने अपनी यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन वेटर ने उन्हें मांसाहारी भोजन परोसा। वर्मा ने कहा कि यात्री ने भोजन के पैकेट पर लेबल नहीं देखा और उसे परोसे गए भोजन का एक हिस्सा खा लिया। जब यात्री को पता चला कि उसने जो खाया है वह मांसाहारी है, तो गुस्से में यात्री ने कथित तौर पर वेटर को दो बार थप्पड़ मारे।

हालांकि, उसकी हरकत से सह-यात्री भड़क गए। कुछ यात्रियों ने बुजुर्ग व्यक्ति की खिंचाई की। वायरल वीडियो में यात्री बुजुर्ग यात्री से भिड़ते हुए उसे वेटर से माफ़ी मांगने के लिए कहते हुए देखे जा सकते हैं। बुजुर्ग यात्री को मांसाहारी प्रतीक के बारे में संभवतः यह कहते हुए सुना जा सकता है, “कहां लिखा हुआ है?"।

“क्यों मारा इसको? इतनी उम्र हो गई है!” एक सह-यात्री को पूछते हुए देखा जा सकता है। इस बीच, वेटर को माफ़ी मांगते हुए देखा जा सकता है। “माफ़ी मांगो,” सह-यात्रियों ने एक स्वर में मांग की, जबकि कई अन्य ने उसे फटकार लगाई, “आप एक गरीब आदमी को कैसे मार सकते हैं?”

Vande Bharat by mistake served Non-Veg food to a old person. He didn't saw instructions and ate the food. Being vegetarian he realised it tastes like non-veg so he got furious & gave 2 tight slap to the waiter.



Vande Bharat - Howrah to Ranchi

Date - 26/ July/ 24

Live recording- pic.twitter.com/Mg0skE3KLo