VIDEO: उज्बेकिस्तान शतरंज खिलाड़ी ने आर वैशाली को दिया फूलों का गुलदस्ता, हैंडशैक न करने पर मांगी माफी

Nodirbek Yakubboev-R Vaishali Video: टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर नोडिरबेक याकूबोव ने आर वैशाली के साथ शतरंज खेला था। इस दौरान उन्होंने आर वैशाली से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ और उनकी जमकर किरकिरी हुई।

इस घटना के कुछ दिनों बाद अब उज्बेक खिलाड़ी का वैशाली के साथ नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उज्बेक शतरंज खिलाड़ी ने उनके लिए फूल और चॉकलेट लाए और उनकी मां और भाई आर प्रग्गनानंद के सामने उनसे माफी मांगी।

Uzbek GM Nodirbek Yakubboev met GM R. Vaishali and apologized to her. He did so by brining flowers and chocolate.



