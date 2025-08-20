उत्तराखंड के इस गांव का नाम सुनते ही दंग रह जाते थे लोग, अब बदला नाम, 'देवीग्राम' के रूप में मिली नई पहचान

Uttarakhand: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित 'खूनी' गांव का नाम बदलकर अब 'देवीग्राम' कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने खूनी गांव का नाम बदलने की अनुमति प्रदान कर दी है जिसके बाद उत्तराखंड के राजस्व विभाग ने भी इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय निवासी गांव का नाम बदलने की लंबे समय से मांग कर रहे थे और उनकी भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर यह मांग पूरी कर दी है ।

उन्होंने कहा कि खूनी गांव अब आधिकारिक रूप से देवीग्राम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम जनभावनाओं के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का प्रतीक है।

The village 'Khooni', located in Pithoragarh district of Uttarakhand, will now be known as Devigram. The Uttarakhand government has issued an order in this regard. pic.twitter.com/KR1ZUagf4V — ANI (@ANI) August 19, 2025

Web Title: Uttarakhand Pithoragarh Khooni Gaon has got new name as Devigram