ट्रेन में जूठे डिब्बों को धोकर फिर से कर रहे इस्तेमाल!, देखें वायरल वीडियो

Disposable Containers Being Washed On Train: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ट्रेन एल्युमिनियम डिस्पोजल फॉयल के गंदे डिब्बों को धोता नजर आ रहा है।

Disposable Containers Being Washed On Train: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ट्रेन एल्युमिनियम डिस्पोजल फॉयल के गंदे डिब्बों को धोता नजर आ रहा है। इसके बाद शख्स सारे डिब्बों को एक जगह धोकर सुखा भी रहा है। वीडियो को देखकर साफ़ नजर आ रहा है की वो गंदे डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल करने वाला है। वायरल वीडियो कटनी-सतना रेलवे लाइन के पास का बताया जा रहा है,  रवि दुबे नाम के शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और जब इस बारे में उसने शख्स से पूछा तो ऐसा जवाब मिला की आपका सर चकरा जायेगा। शख्स कहता है 'हमारे मैनेजर ने बोला है इसको धोकर रखना है', इसके बाद शख्स ने ट्विटर पर ये वीडियो डालकर रेलवे को टैग कर दिया, जिसके बाद उन्हें 100 के करीब कॉल आए जिससे वो काफी परेशान हुए।

