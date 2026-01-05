तबीयत बिगड़ी और सीने में तेज दर्द, किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराने आए 55 वर्षीय दारोगा कुंवरपाल की मौत

किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराने सिविल लाइंस स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गयी एवं सीने में तेज दर्द हुआ।

Highlightsहालत बिगड़ने पर कुंवरपाल को जिला अस्पताल ले जाया गया।डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संभल जनपद के चंदौसी में रह रहे थे।

बदायूंः बदायूं के उझानी क्षेत्र में एक दारोगा की सोमवार को पोस्टमार्टम हाउस परिसर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र सिंह ने यहां बताया कि दारोगा कुंवरपाल (55) एक किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराने सिविल लाइंस स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गयी एवं सीने में तेज दर्द हुआ।

सिंह के अनुसार हालत बिगड़ने पर कुंवरपाल को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि कुंवरपाल मूल रूप से बुलंदशहर जनपद के नरौरा के रहने वाले थे और संभल जनपद के चंदौसी में रह रहे थे।

