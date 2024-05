नाबालिग के प्यार में दिल हार बैठी महिला, साथ रहने के लिए मेरठ से पहुंची शामली; शादी की जिद पर अड़ी

By अंजली चौहान | Published: May 22, 2024 11:34 AM

Next

Minor Love Story:शामली में नाबालिग के परिवार ने दावा किया कि महिला पिछले कुछ दिनों से उनके घर में रह रही थी और जब उसे जाने के लिए कहा गया, तो उसने खुद को मारने की धमकी दी।