WATCH: अविश्वसनीय! महिला के हाथ में उग गया पौधा, इंटरनेट पर लोग नहीं कर पा रहे हैं यकीन

Viral News:सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निक नॉल्ट (@nick_nalt) नाम की एक महिला यूजर ने एक अजीब और अप्रत्याशित घटनाक्रम में यह दावा किया है कि उसके हाथ में एक पौधा उग आया है। सोशल मीडिया पर नॉल्ट ने फोटो को शेयर किया है जिसमें हाथ से एक छोटा सा पौधा उगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, एक पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैंने पाया कि मेरे हाथ से एक छोटा सा पौधा उग रहा है, अब मैं क्या करूं।"

i just found a tiny plant growing out of my hand what the actual fuck do i do pic.twitter.com/MwFhHyvuqM — nick 𖧧 𐂯🎗 (@nick_nalt) November 10, 2024

नेटिज़ेंस ने महिला के हाथ से पौधे उगने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की लोग इस पोस्ट को समझ नहीं पाए, जो शेयर होते ही X पर वायरल हो गई। इसके बारे में कई परिकल्पनाएँ भी थीं। एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता का मानना ​​था कि उसके हाथ पर कट लग गया था और जब वह पौधों से निपट रही थी, तो उसमें बीज चला गया, जबकि अन्य ने कहा कि यह संभवतः स्वच्छता से जुड़ी समस्या है। कुछ ने उसे सलाह भी दी कि वह पौधे को बढ़ने दे और परिणाम देखे।

You probably got a small cut outside, and a tiny seed or fungus stuff got in there. — lego batman of shedtwt (@my_dramamine) November 10, 2024

एक ने लिखा, "इसका पालन-पोषण करें। इसे उस पौधे के रूप में खिलने दें जो इसे बनना था। आप इसके जीवन की नींव हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें ताकि आप इस नए जीवन को पोषक तत्व प्रदान कर सकें।" दूसरे ने कहा, "आपको ग्रेज़ एनाटॉमी को कॉल करने की ज़रूरत है, वे सबसे ज़्यादा जीवन बदलने वाली सर्जरी करने वाले हैं।"

Bro about to become pic.twitter.com/TDVr3uRiqH — Wholesome Side of 𝕏 (@itsme_urstruly) November 11, 2024

Web Title: Unbelievable! A plant grew in the woman's hand, people on the internet are unable to believe it