Video: दिल्ली के एक इलाके में पार्किंग को लेकर आपस में भिड़े पड़ोसी, चले डंडे, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली के संत नगर में पार्किंग को लेकर आपस में दो पड़ोसी भिड़ गए। इस दौरान एक पड़ोसी द्वारा दूसरे पड़ोसी पर डंडे से वार किया गया, जिसमें वह घायल हो गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स अपने ही पड़ोसी की जमकर पिटाई करता है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पड़ोसी पार्किंग के लिए बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहस फिर हिंसा का रूप ले लेती है।

वीडियो में एक लाल रंग के कपड़े पनी महिला अपने पड़ोसी से पार्किंग को लेकर बहस करती है। इस बीच एक शख्स आ जाता है। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगती है। वहीं पास खड़ा बुजुर्ग सरदार डंडा लेकर खड़ा हुआ था। वह उसी शख्स पर हमला कर देता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह डंडे से बेरहमी से मार रहा होता है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला शख्स को बचाने के लिए आगे आती है लेकिन फिर भी बुजुर्ग शख्स नहीं रुकता। वहीं कुछ महिलाएं भी आक्रामक इन पर टूट पड़ती हैं। पिटाई होने वाले शख्स पर महिलाएं भी हावी होती दिख रही हैं। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे किसी पड़ोसी ने शूट किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान ले लिया है।

Two neighbors clash over parking dispute in Delhi's Sant Nagar area. pic.twitter.com/97FIFH7fMR