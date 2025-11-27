'बदतमीज़ आदमी..गंदे लोग': टीवी एंकर ने TMC पैनलिस्ट को गंदे इशारे करने पर LIVE डिबेट से भगाया | VIDEO

यह घटना गूंज डिबेट शो के दौरान हुई, जहाँ एसआईआर प्रोटेस्ट, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स और इलेक्शन कमीशन जैसे टॉपिक पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान, पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफ अहमद ने दावा किया, “बांग्लादेशी हिंदू पश्चिम बंगाल में घुस आए हैं।”

नई दिल्ली: टीवी डिबेट के दौरान पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच गरमागरम बहस आजकल आम बात हो गई है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एंकर या मॉडरेटर किसी पैनलिस्ट को गलत बर्ताव के लिए लाइव शो से बाहर निकाल दे। हालांकि, News18 India के एक हालिया एपिसोड ने दर्शकों को तब चौंका दिया जब एंकर रुबिका लियाकत ने टीएमसी की तरफ से आए पैनलिस्ट   तौसीफ अहमद खान को ऑन एयर “अश्लील” हाथ का इशारा करने पर डिस्कशन से हटा दिया।

इस पर जवाब देते हुए रुबिका ने कहा, “वे एसआईआर एक्सरसाइज में पकड़े जाएंगे। कुछ हिंदू पहले ही पकड़े जा चुके हैं।” इस पर तौसीफ ने जवाब दिया, “क्या पकड़े गए, ठुल्लू पकड़े गए,” और इसके साथ कैमरे पर कथित तौर पर हाथ का गंदा इशारा किया। रुबिका ने चौंकते हुए कहा, “ये क्या बदतमीज़ी है?”

फिर उन्होंने उसे शो छोड़ने के लिए कहा। साथ ही कहा, “बदतमीज़ आदमी, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना… रुबिका लियाकत से नहीं। बेशर्म, गेट आउट… बिल्कुल तमीज़ नहीं है इन बदतमीज़ों को महिलाओं से बात करने की… गंदे लोग… गलीज़…”

इस झगड़े की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे पैनलिस्ट के बर्ताव की बहुत बुराई हो रही है। X यूज़र, रूपा मूर्ति ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, “TMC सच में एक खास तरह के नेताओं को अपनी ओर खींचती है… रुबिका लियाकत ने शो से उस घटिया चीज़ को बाहर निकालने के लिए अच्छा किया।”

एक और यूज़र, सुधानिधि बंद्योपाध्याय ने कमेंट किया, “TMC पैनलिस्ट का बहुत ही घटिया बर्ताव, वह भी एक महिला के सामने। पहले AI-मॉर्फ्ड फ़ोटो, अब यह… रुबिका लियाकत का अपनी बात पर अड़ी रहने और उसे बाहर निकालने के लिए बहुत सम्मान।”

