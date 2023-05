ऐसे देखा है कभी! भयंकर तूफान में आसमान में उड़ने लगा सोफा, तुर्की के अंकारा से आया हैरान करने वाला वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2023 09:11 AM

तूफान में सोफा उड़ते हुए शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। हालांकि, तुर्की के अंकारा से ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आसमान में उड़ने लगा सोफा (फोटो- वीडियो ग्रैब)