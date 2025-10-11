दर्दनाक हादसा, करंट लगने से पोल से चिपका रहा कर्मचारी, विचलित करने वाला वीडियो
Tragic Accident: राजस्थान के जोधपुर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी पोल पर कुछ काम कर रहा था तभी हादसा हो गया और कर्मचारी को बिजली का झटका लगा।
Tragic Accident: राजस्थान के जोधपुर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी पोल पर कुछ काम कर रहा था तभी हादसा हो गया और कर्मचारी को बिजली का झटका लगा। करंट लगने के कारण कर्मचारी पोल पर ही काफी देर तक चिपककर रहा और कुछ देर बाद खंबे से नीचे गिर पड़ा जिसके कारण लोहे की रॉड उसके पेट में घुस गई। कर्मचारी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, घटना सरन नगर क्षेत्र की बताई जा रही है।
जोधपुर के सारण नगर सी रोड की घटना सेफ्टी होते हुए भी लाइटमैन करंट की चपेट में आ गया अब इसको क्या बोले लापरवाही या ओर बेहतर तरह की सेफ्टी दी जाय?— सुनील चौधरी जोधपुर (@ErSunilGugarwal) October 9, 2025
विद्युत विभाग कि लाफरवाही देखने को मिली जोधपुर में 😢 pic.twitter.com/OIp1dkhPNR