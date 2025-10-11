दर्दनाक हादसा, करंट लगने से पोल से चिपका रहा कर्मचारी, विचलित करने वाला वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 11, 2025 14:05 IST

Tragic Accident: राजस्थान के जोधपुर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी पोल पर कुछ काम कर रहा था तभी हादसा हो गया और कर्मचारी को बिजली का झटका लगा।

Tragic Accident: राजस्थान के जोधपुर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी पोल पर कुछ काम कर रहा था तभी हादसा हो गया और कर्मचारी को बिजली का झटका लगा। करंट लगने के कारण कर्मचारी पोल पर ही काफी देर तक चिपककर रहा और कुछ देर बाद खंबे से नीचे गिर पड़ा जिसके कारण लोहे की रॉड उसके पेट में घुस गई। कर्मचारी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, घटना सरन नगर क्षेत्र की बताई जा रही है।


Web Title: Tragic Accident: Worker Electricity, Clinging to Pole, watch video

