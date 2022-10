वीडियो: 'फायर हेयर कट' करवाने गए लड़के के सिर में लगी भयानक आग, हादसे में बुरी तरह झुलसे युवक के बाल

Highlights गुजरात में 'फायर हेयर कट' करवाने गए एक लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाल कटवाने गए इस लड़के के साथ नाई की दुकान में हादसा हो गया है। इस हादसे में उसके बाल बुरी तरह झुलस गए है।

गांधीनगर: गुजरात में 'फायर हेयर कट' करवाने गए एक लड़के के सिर में आग लग गई जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना का वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें लड़के को झुलसते हुए देखा जा रहा है।

आपको बता दें कि अभी भारत में 'फायर हेयर कट' का खूब चलन है। ऐसे में इस हेयर कट के दीवाने केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां और औरतें भी है। फिलहाल युवक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

यह घटना वलसाड़ जिले के वापी कस्बे का है जहां लड़का बंटी सैलून में अपना बाल कटवाने गया था। वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि नाई ने लड़के के बाल को काटने से पहले उसमें एक पाउडर लगा रहा और फिर वह बाल काटना शुरू कर रहा है।

