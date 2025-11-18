Highlights Nose को Noge और Eye को Ley, गलत स्पेलिंग सिखाने के आरोप में शिक्षक निलंबित

Chhattisgarh Teacher Viral Video: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक 'Nose' को 'Noge' और 'Eye' को 'Ley' लिखकर बच्चों को पढ़ाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर Sunday की जगह Sanday और Wednesday की जगह Wensday लिखते हुए नजर आ रहा है। घटना बलरामपुर जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बताई जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच की गई जिसमें टीचर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक शिक्षक को बच्चों को गलत अंग्रेजी की स्पेलिंग सिखाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।



वायरल वीडियो में शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चों को गलत स्पेलिंग रटवा रहे हैं !



​Nose (नाक) की जगह 'Noge'

​Ear (कान) की जगह 'Eare'

​Eye (आंख) की… pic.twitter.com/AW4qXGNS01 — Rezi (@rezive09) November 16, 2025

