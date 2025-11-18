Nose को Noge और Eye को Ley, गलत स्पेलिंग सिखाने के आरोप में शिक्षक निलंबित

Chhattisgarh Teacher Viral Video: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक 'Nose' को 'Noge' और 'Eye' को 'Ley' लिखकर बच्चों को पढ़ाता नजर आ रहा है।

Chhattisgarh Teacher Viral Video: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक 'Nose' को 'Noge' और 'Eye' को 'Ley' लिखकर बच्चों को पढ़ाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर Sunday की जगह Sanday और Wednesday की जगह Wensday लिखते हुए नजर आ रहा है। घटना बलरामपुर जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल की बताई जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच की गई जिसमें टीचर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।

 

