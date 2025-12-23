VIDEO: घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: December 23, 2025

Taj Mahal: घने कोहरे की चादर में लिपटे आगरा में मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार छाए घने कोहरे की वजह से मेहताब बाग से ताजमहल की विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई है।

Taj Mahal Video: घने कोहरे की चादर में लिपटे आगरा में मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार छाए घने कोहरे की वजह से मेहताब बाग से ताजमहल की विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई है। आमतौर पर जहां से ताजमहल का शानदार और स्पष्ट नज़ारा दिखाई देता है, वहीं अब कोहरे के कारण स्मारक धुंध में छिपा हुआ नजर आ रहा है। इससे न सिर्फ पर्यटक निराश हो रहे हैं, बल्कि फोटोग्राफी और विज़िटिंग एक्सपीरियंस पर भी असर पड़ा है। मौसम साफ होने तक ताजमहल का पूरा सौंदर्य मेहताब बाग से देख पाना फिलहाल मुश्किल बना हुआ है।

 

