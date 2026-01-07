अक्षता मूर्ति को पसंद आई ‘अजमेरा फैशन’ की साड़ी?, लंदन तक पहुंची सूरत की चमक

Highlights स्नेह और भारतीय विरासत की गरिमा को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। साड़ी को स्वीकार करना हमारे लिए गर्व का क्षण है।

सूरतः भारतीय कपड़ा उद्योग के प्रतिष्ठित नाम 'अजमेरा फैशन' ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। हाल ही में कंपनी द्वारा तैयार की गई एक विशेष डिज़ाइनर साड़ी को इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी, अक्षता मूर्ति ने न केवल स्वीकार किया, बल्कि एक वीडियो संदेश के जरिए इसके लिए विशेष आभार भी व्यक्त किया। यह साड़ी अक्षता जी और ऋषि सुनक जी के बीच के स्नेह और भारतीय विरासत की गरिमा को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी।

अजमेरा फैशन के फाउंडर एवं सीईओ, अजय अजमेरा द्वारा भेजे गए इस उपहार को पाकर अक्षता जी की खुशी उनके वीडियो में स्पष्ट झलक रही थी, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अजय अजमेरा ने इस अवसर पर कहा, "अक्षता जी द्वारा हमारी साड़ी को स्वीकार करना हमारे लिए गर्व का क्षण है।

यह केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का एक प्रयास है। यह स्वीकृति हमारी पूरी डिज़ाइन टीम और सूरत के कपड़ा उद्योग के लिए प्रेरणा है।" उल्लेखनीय है कि पिछले 14 वर्षों से अजमेरा फैशन न केवल कपड़ा निर्माण में अग्रणी है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी लगातार कार्य कर रहा है।

भारतीय मूल्यों और आधुनिक फैशन के इस अनूठे संगम को वैश्विक स्तर पर मिली यह सराहना, अजमेरा फैशन की गुणवत्ता और विजन पर एक और मुहर लगाती है। यह उपलब्धि न केवल कंपनी के लिए, बल्कि 'मेक इन इंडिया' की गूंज को दुनिया भर में और बुलंद करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

