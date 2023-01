हीरा व्यापारी की नौ साल की बेटी बनी साध्वी, जैन मुनि आचार्य विजय कीर्तियशसुरि की उपस्थिति में दीक्षा ली

Highlights मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तीन दशक पुरानी कंपनी ‘संघवी एंड संस’ के मालिक हैं। नाबालिग लड़की की ‘दीक्षा’ उसके तपस्वी जीवन में प्रवेश का प्रतीक है।

सूरतः गुजरात के एक धनी हीरा व्यापारी की नौ साल की बेटी ने भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग कर बुधवार को जैन साध्वी के तौर पर दीक्षा ली। परिवार के एक करीबी ने यह जानकारी दी।

#DevanshiSanghvi, the older of two sisters, participated in 367 diksha events leading to her transition into monkhood, a family friend said during Tuesday's celebration. "She's never watched TV and movies, or been to a restaurant."



Read more: https://t.co/uSPVLKrEdgpic.twitter.com/go4Z6j7emH