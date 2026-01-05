VIDEO: द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी से स्टंट, खिड़की से बाहर लटका युवक, देखें वायरल वीडियो

Highlights द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी से स्टंट, खिड़की से बाहर लटका युवक, देखें वायरल वीडियो

Dwarka Expressway Thar Stunt Video: द्वारका एक्सप्रेसवे से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक्सप्रेसवे पर तीन थार एक साथ चल रही होती है और इसने से एक थार में शख्स खिड़की से बाहर निकल कर स्टंट करता नजर आता है। इसके साथ ही थार तेज रफ्तार में लेन बदलती रही जिससे पीछे से आ रही गाड़ियां धीरे हो जाती है। एक कार चालक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद लोग पुलिस से इन थार सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

स्टंटबाजों ने उड़ाए ट्रैफिक नियमों के परखच्चे



गुरुग्राम से दिल्ली बॉर्डर तक एक युवक ने ब्लैक थार में खतरनाक स्टंट कर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं। युवक चलती गाड़ी की खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर स्टंट करता रहा।

रील्स बनाने के चक्कर में युवक ने अपनी जान ही नहीं, बल्कि… pic.twitter.com/38AfVajBnR — NDTV India (@ndtvindia) January 4, 2026

