VIDEO: द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी से स्टंट, खिड़की से बाहर लटका युवक, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: January 5, 2026 15:57 IST2026-01-05T15:55:36+5:302026-01-05T15:57:33+5:30

Dwarka Expressway Thar Stunt Video: द्वारका एक्सप्रेसवे से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक्सप्रेसवे पर तीन थार एक साथ चल रही होती है और इसने से एक थार में शख्स खिड़की से बाहर निकल कर स्टंट करता नजर आता है।

Dwarka Expressway Thar Stunt Video: द्वारका एक्सप्रेसवे से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक्सप्रेसवे पर तीन थार एक साथ चल रही होती है और इसने से एक थार में शख्स खिड़की से बाहर निकल कर स्टंट करता नजर आता है। इसके साथ ही थार तेज रफ्तार में लेन बदलती रही जिससे पीछे से आ रही गाड़ियां धीरे हो जाती है। एक कार चालक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद लोग पुलिस से इन थार सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

