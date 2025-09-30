VIRAL: स्टूडेंट्स ने कार को उठाया, सड़क पर लगा था जाम, देखें वायरल वीडियो

VIRAL: स्टूडेंट्स ने कार को उठाया, सड़क पर लगा था जाम, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 30, 2025 14:28 IST2025-09-30T14:28:31+5:302025-09-30T14:28:31+5:30
Students Lifted a Car Parked on Road: पंजाब के मोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें सड़क पर एक सफेद कार गलत ढंग से पार्क की हुई थी जिसके कारण लंबा जाम लग गया था। जाम के स्कूल बस भी फंसी हुई थी जिसके स्टूडेंट्स ने कार को उठाकर साइड कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग इन स्टूडेंट्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इन्हें बाहुबली कह रहे हैं।
सड़क पर कार से लग रहा था ट्रैफिक जाम स्टूडेंट ने उठा दी कार...— Nedrick News (@nedricknews) September 29, 2025
पंजाब के मोगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लड़के एक कार को उठाकर सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था. कार मालिक कार को बीच सड़क पर खड़ी करके… pic.twitter.com/zotaQewHun