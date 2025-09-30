Highlights VIRAL: स्टूडेंट्स ने कार को उठाया, सड़क पर लगा था जाम, देखें वायरल वीडियो

Students Lifted a Car Parked on Road: पंजाब के मोगा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें सड़क पर एक सफेद कार गलत ढंग से पार्क की हुई थी जिसके कारण लंबा जाम लग गया था। जाम के स्कूल बस भी फंसी हुई थी जिसके स्टूडेंट्स ने कार को उठाकर साइड कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग इन स्टूडेंट्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इन्हें बाहुबली कह रहे हैं।

Students Lifted a Car Parked on Road in Moga Punjab Video Goes Viral

