3 कुत्तों ने बच्चे पर किया जानलेवा हमला, घर के बाहर खेल रहा था मासूम, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 19, 2025 12:25 IST2025-08-19T12:24:56+5:302025-08-19T12:25:06+5:30
Rajasthan Udaipur Child Dog Attack Video: देश में कुत्तों के अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में राजस्थान के उदयपुर शहर की गौतम विहार कॉलोनी में 5 साल के मासूम बच्चे पर तीन कुत्तों ने जानलेवा हमला किया। बच्चा अपने घर के बाहर आराम से खेल रहा था, कुत्तों ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया जैसे ही कुत्तों ने मासूम को नोचना शुरू किया। तभी बिजली की तेजी से बच्चे की जान बचने के लिए मां दौड़ती हुई आई गई जिसके बाद कुत्ते वहां से भाग गए, अगर समय पर बच्चे की मां नहीं आती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
राजस्थान : उदयपुर में 5 साल के बच्चे पर कुत्तों ने घेरकर हमला कर दिया— News24 (@news24tvchannel) August 18, 2025
◆ कुत्तों ने बच्चे को जमीन पर गिरा दिया और घसीटते रहे, बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां पहुंची
◆ महिला ने कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल#Rajasthan | #dogs |… pic.twitter.com/528bXvbxZN