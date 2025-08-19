Highlights 3 कुत्तों ने बच्चे पर किया जानलेवा हमला, घर के बाहर खेल रहा था मासूम, देखें वीडियो

Rajasthan Udaipur Child Dog Attack Video: देश में कुत्तों के अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में राजस्थान के उदयपुर शहर की गौतम विहार कॉलोनी में 5 साल के मासूम बच्चे पर तीन कुत्तों ने जानलेवा हमला किया। बच्चा अपने घर के बाहर आराम से खेल रहा था, कुत्तों ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया जैसे ही कुत्तों ने मासूम को नोचना शुरू किया। तभी बिजली की तेजी से बच्चे की जान बचने के लिए मां दौड़ती हुई आई गई जिसके बाद कुत्ते वहां से भाग गए, अगर समय पर बच्चे की मां नहीं आती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

