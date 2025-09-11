WATCH: काठमांडू जाने के लिए स्पाइसजेट विमान में चढ़ें यात्री, बिना AC के बैठने को मजबूर; तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

SpiceJet Kathmandu flight Video: नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने वाली स्पाइसजेट की एक उड़ान में गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी आने के कारण 100 से ज़्यादा यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एएनआई के वीडियो पत्रकार, जो विमान में सवार थे, के अनुसार, स्पाइसजेट की उड़ान SG41 को सुबह 8:10 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन पहले इसे 9:30 बजे तक के लिए विलंबित कर दिया गया। चालक दल से कोई सूचना प्राप्त किए बिना विमान कुछ देर तक रनवे पर रुका रहा, जबकि यात्रियों को केबिन के अंदर एयर कंडीशनिंग खराब होने का सामना करना पड़ा और वे एक घंटे से ज़्यादा समय तक विमान में ही बैठे रहे।

#WATCH | SpiceJet passengers travelling from Delhi to Kathmandu (SG 41) had to wait inside an aircraft without air conditioning (AC). The passengers have disembarked from the aircraft. Further details awaited.



According to the airline: Aircraft witnessed a technical snag… pic.twitter.com/SVdWPmqjym — ANI (@ANI) September 11, 2025

आखिरकार, विमान को पार्किंग बे में वापस लाया गया, जहाँ चालक दल ने देरी का कारण "तकनीकी समस्या" बताया। वीडियो पत्रकार ने बताया कि इसके बाद यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया और पार्किंग क्षेत्र के पास एक बस में इंतज़ार करने को कहा गया। एयरलाइन के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई। एयरलाइन इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है।

यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब स्पाइसजेट एयरलाइंस ने नेपाल में जारी अशांति के बीच मंगलवार को 10 सितंबर के लिए काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, एयरलाइन ने लिखा कि यात्रियों को उनके पंजीकृत संपर्क विवरण पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी।

एयरलाइन ने कहा, "#यात्रा सलाह: काठमांडू में मौजूदा स्थिति के कारण, काठमांडू से/के लिए हमारी उड़ानें 10 सितंबर 2025 को रद्द कर दी गई हैं। यह जानकारी सभी यात्रियों को उनके पंजीकृत संपर्क विवरण पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। पुनः बुकिंग और धनवापसी के लिए, कृपया हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर 91 (0)124 4983410 / 91 (0)124 7101600 पर संपर्क करें या लिंक देखें: https://changes.spicejet.com/index.html#/।"

यह घटना सोमवार को काठमांडू और आसपास के शहरों में सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ देश के युवाओं द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ झड़पों में कम से कम 31 प्रदर्शनकारियों की मौत और सैकड़ों अन्य के घायल होने के बाद हुई है।

द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले सोमवार को ही काठमांडू में संघीय संसद और अन्य स्थलों के आसपास हुई झड़पों में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और लगभग 500 घायल हुए।

सरकार ने हिंसक झड़पों के बाद कल देर रात प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद, प्रदर्शनकारी काठमांडू में इकट्ठा हो गए और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया।

