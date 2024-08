VIRAL VIDEO: iPhone के लिए भूख हड़ताल, गरीब मां ने पूरी की बेटे की जिद, देखें वीडियो

Highlights Son Hunger Strike for Iphone: गरीब मां ने पूरी की बेटे की जिद, देखें वीडियो Viral Video: iPhone के लिए भूख हड़ताल, देखें वीडियो

Son Hunger Strike for Iphone: लग्जरी चीजों और महंगे फोन के सभी दीवाने होते हैं ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का एप्पल आईफोन खरीदने के लिए मोबाइल शोरूम में आता है। लड़के के हाथ नोटों से भरे होते हैं साथ ही लड़के की मां भी वहां होती है मगर उनके चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं की उन्हें बिलकुल भी खुशी नहीं है। वीडियो में मां बताती हैं की मैं एक मंदिर के बाहर फूल बेचती हूं और मेरे बेटे ने तीन दिनों से कुछ नहीं खाया है क्योंकि वह लगातार आईफोन मांग रहा है।

This Guy stopped eating food and was demanding iPhone from her mother, His mother finally relented and gave him money to buy iPhone. She sells flowers outside a mandir.

