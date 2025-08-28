सांप ने पकड़ रखा था पक्षी, तभी शेरनी की हुई एंट्री, मौत के मुंह से जिंदा निकला...

Snake vs Eagle vs Lion: जंगल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक सांप ने पक्षी को जकड़ रखा है मानों ऐसा लग रहा है की उसका दम ही निकाल देगा।

Snake vs Eagle vs Lion: जंगल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक सांप ने पक्षी को जकड़ रखा है मानों ऐसा लग रहा है की उसका दम ही निकाल देगा। तभी कहीं से शेरनी आ जाती है और पक्षी को छीनने की कोशिश करती है, मगर सांप भी कुछ कम नहीं है वो भी शेरनी को डराने की पूरी कोशिश करता है। मगर शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता शेरनी मौका पाते ही पक्षी को सांप के चंगुल से छीन लेती है, जैसे ही पक्षी सांप के चंगुल से आजाद होता है तो मानों उसमें अलग ही शक्ति आ जाती है और वो उठ खड़ा होता है और गुस्से में अपने पंख खोल के शेरनी को डराने लगता है। मौका पाते ही पक्षी आसमान में उड़ जाता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, सांप और शेरनी के मुंह से पक्षी का जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है।

Snake Caught the Eagle, Lioness Trying to snatch Video Goes Viral


